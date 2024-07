Wybory we Francji. Są oficjalne wyniki. Porażka Macrona

Wyniki wyborów we Francji

Według exit poll RN mogło liczyć na 34,2 proc. poparcia, Nowy Front Ludowy (NFP) na 28-29 proc. głosów, sojusz Macrona na ok. 20 proc., a LR na ok. 10 proc.

"Dramatyczna nowa era rozpoczęła się we Francji w niedzielę 30 czerwca, kiedy prawicowa partia Marine Le Pen objęła ogromne prowadzenie w pierwszej turze głosowania do niższej izby parlamentu" - napisał "The Economist" po sondażowych wynikach pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji.