Wyliczyli ile Kreml wydał na propagandę od początku wojny w Ukrainie

"Na show i akcje patriotyczne, które miały zmusić Rosjan do pokochania tzw. specjalnej operacji wojskowej (tak w Rosji określa się wojnę w Ukrainie - przyp .red.), w ciągu dwóch lat wydano 91 mld rubli " - informuje "NG".

Kreml wydaje miliony na propagandę

W 2022 roku na projekt "Patriotyczne wychowanie obywateli w Rosji" przeznaczono ok. 5 mld rubli, rok później było to już ponad 40 mld, a w bieżącym roku - ok. 46 mld rubli.