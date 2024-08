Wyremontują 100 kamienic. To miasto rusza ze specjalnym programem

Miasto chce do 2029 r. wyremontować 100 kamienic

W pierwszym etapie tego przedsięwzięcia remontowi poddane zostaną 22 kamienice. To budynki znajdujące się na Kleczkowie, Karłowicach, Hubach, Księżu, Przedmieściu Oławskim oraz osiedlu Plac Grunwaldzki. Wszystkie należą do miasta, a większość z nich to ponad 100-letnie kamienice wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Szacowany koszy pierwszego etapu remontów to 50 mln zł.