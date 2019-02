Wyroki za pedofilię. Polski Kościół nie zbankrutuje, ale zakony i diecezje mogą być zagrożone

Z kolei państwo zasila KK dość sowicie dotacją na Fundusz Kościelny. W zeszłym roku było to blisko 160 mln zł, a w tym 140 mln zł. Dokładnie nie jest znany też majątek trwały Kościoła. Według szacunków może to być nawet 160 tys. hektarów, wartych - według analiz Instytutu Spraw Publicznych - nawet 7 mld zł.

Trudno jednak oszacować wartość budynków i kościołów stojących na tych gruntach. Zakłada się, że może to być co najmniej kilka kolejnych miliardów złotych. Jedyny raport o przychodach i finansach Kościoła opublikowała jak dotąd tylko Katolicka Agencja Informacyjna w 2012 r.

Podsumowując, Kościół Katolicki w Polsce ma naprawdę spory majątek. Pytanie tylko, na ile uszczuplą go kolejne procesy i odszkodowania dla ofiar pedofilów w sutannach. Bo to aktualnie największe zagrożenie dla majątku duchowieństwa.

To właśnie dłoń Lisińskiego, który również jest ofiarą księdza pedofila, ucałował papież Franciszek . Doszło do tego w środę podczas audiencji. Tego samego dnia Fundacja opublikowała raport z listą 24 hierarchów , którzy "ukrywali lub przenosili księży-sprawców".

W ocenie Marka Lisińskiego ten nadzwyczajny gest głowy Kościoła i zainteresowanie raportem skłoni kolejne ofiary do tego, by walczyły o odszkodowanie. - Oczywiście w Watykanie nie rozmawialiśmy o odszkodowaniach. Jednak papież już wcześniej deklarował, że ofiarom księży pedofilów należy się zadośćuczynienie - mówi Liśińki.

Nasz rozmówca podkreśla, że nadzieję daje też wyrok, nakazujący Towarzystwu Chrystusowemu wypłatę miliona złotych odszkodowania molestowanej w wieku 13 lat kobiecie. To bardzo ważny, bo pierwszy taki wyrok w Polsce, w którym sąd nakazał Kościołowi wypłatę odszkodowania za czyny popełnione przez duchownego. Do tej pory wymiar sprawiedliwości karał sprawcę, a nie stojący za nim Kościół.

- Najpierw należy sprawdzić przesłanki do jej ustalenia, czyli rozmiar krzywdy, jak długo miało to miejsce, jak wpłynęło na zdrowie, jaką formę przybierało, gdzie miało to miejsce. Zapewniam państwa, z tej perspektywy ta kwota nie jest adekwatna do wyrządzonej krzywdy - podkreślał w rozmowie z money.pl mecenas Marek Głuchowski, reprezentujący ofiarę przed sądem.

Mimo faktu, że z perspektywy całego majątku Kościoła milion złotych to tylko kropla, zakon i tak chce odzyskać wypłacone pieniądze . Złożył kasację w tej sprawie do Sądu Najwyższego.

A co by się stało z finansami KK, gdyby liczba odszkodowań zaczęła lawinowo rosnąć?

Ze światowych badań wynika, ze robi to zaledwie około 9 proc. Oznacza to, że na jaw wyjść może około 1-1,5 tys. przypadków takich przestępstw. Gdyby wszyscy zdecydowali się iść do sądu i wygraliby walkę o odszkodowanie, to przyjmując zasądzony już milion zł, mogłoby to kosztować instytucje kościelne nawet 1,5 mld zł.