Xi Jinping przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. Był jedynym kandydatem

Xi Jinping nadal rządzi w Chinach

Pod rządami Xi partia zacieśnia kontrolę nad obywatelami we wszystkich dziedzinach, a na arenie międzynarodowej nasila się rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Pekin modernizuje siły zbrojne, nasila presję na Tajwan i zwiększa aktywność wojskową na okolicznych morzach, co prowadzi do napięć w relacjach z sąsiadami i Waszyngtonem.