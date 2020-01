Żadne meble z Dubaju, ale próba przemytu papierosów za ponad 300 tys. zł

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że praca funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego na warszawskim lotnisku polega nie tylko na kontrolowaniu bagaży podróżujących osób, ale także na przesyłek lotniczych. Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, mający swoją siedzibę w Terminalu Cargo Lotniska Chopina, obsługuje ponad 75 proc. obrotu towarowego dokonywanego w portach lotniczych w Polsce. Oznacza to konieczność codziennego sprawdzenia ponad 3 tys. przesyłek ze wszystkich stron świata. Współczesne zakupy odbywają się bowiem coraz częściej przez Internet, a różnorodny towar nie zawsze jest legalny. Część przesyłek jest prześwietlana przez funkcjonariuszy.

Uwagę funkcjonariuszy zwróciły meble kuchenne wysłane rejsem lotniczym z Dubaju – a to dlatego, że takie przesyłki zdarzają się rzadko. Prześwietlane pojemniki przypominały raczej obudowy urządzeń elektrycznych wyposażone we włączniki oraz przewód zasilający, a nie deklarowane meble. Z powodu wątpliwości, które powstały na podstawie uzyskanego obrazu RTG, a deklarowaną zawartością paczek, kartony zostały otwarte co okazało się strzałem w dziesiątkę. W metalowych stelażach zgłoszonych w dokumentach przewozowych jako meble kuchenne, znajdowały się znaczne ilości nielegalnych papierosów.