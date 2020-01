Zakaz handlu. PIP chce zaostrzenia przepisów. Wzbudza to sprzeciw branży handlowej

Oprócz powyższych propozycji, PIP postuluje, aby ustawodawca dokładnie określił krąg osób, które, w ramach nieodpłatnej pomocy mogą pomagać pracować w niedziele handlowe przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

- Jeżeli będzie inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, to Państwowa Inspekcja Pracy będzie dzieliła się swoimi doświadczeniami zdobytymi w trakcie przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania zakazu handlu w niedzielę - mówi Tomasz Zalewski, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Pracy, w rozmowie z portalem Prawo.pl.

Zalewki dodał, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zna ocenę PIP dot. zaostrzenia zakazu handlu, ponieważ jest ona zawarta w sprawozdaniu, które trafia do ministerstwa, a także do posłów oraz do Rady Ochrony Pracy.