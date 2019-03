Zakaz handlu. Większość Polaków nic na nim nie zaoszczędziła, a część wydaje jeszcze więcej

Na zakazie handlu najwięcej zaoszczędzili 18-24 latkowie, co pokazuje, kto najchętniej korzystał z otwartych w niedziele galerii handlowych. Za to już prawie co dziesiąta osoba w wieku 18-44 lata ledwie po niecałym roku działania zakazu zaczyna wydawać więcej niż dawniej - wynika z badania "Wpływ niedziel wolnych od handlu na budżet domowy" przeprowadzonego przez firmę Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Zakaz handlu w niedziele spowodował, że spora część Polaków wyjścia do galerii handlowej zastępuje zakupami w sieci, spotkaniami towarzyskimi, a także wyjściami do restauracji, kina, teatru i na koncerty. A to zmusza do głębszego sięgnięcia do kieszeni.

Na handlowe niedziele w najmniejszym stopniu nastawione było najstarsze pokolenie. Dziewięciu na dziesięciu seniorów nie zmniejszyło ani nie zwiększyło swoich wydatków po zamknięciu sklepów - wynika z badania.

Zyskuje handel online

Przez zakaz handlu w niedziele jeszcze bardziej na popularności zyskały zakupy przez internet. One też wpłynęły na nasze wyższe wydatki.

Osoby, które wydają więcej z uwagi na wprowadzenie wolnych od handlu niedziel, najczęściej jako przyczynę podają właśnie zwiększenie zakupów przez internet - 47 proc. badanych. Co ciekawe, do sklepów online coraz chętniej zaglądają seniorzy.

Zakupy przez internet okazały się główną przyczyną wyższych wydatków zarówno osób po 65. roku życia, jak i najmłodszego pokolenia.

- Dostosowanie do nowych okoliczności postępuje szybko. Na zamknięciu sklepów korzysta przede wszystkim e-commerce, choć wciąż jeszcze do sklepów w sieci nie zostały przekierowane wszystkie wydatki, które trafiały do sklepów stacjonarnych - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

- Nie ma jednak wątpliwości, że jest to tylko kwestia czasu i e-handel o tym wie. Świadczy o tym, m.in. dynamiczny wzrost liczby nowo uruchamianych e-sklepów - dodaje.

Według wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska polski rynek sprzedaży internetowej urósł w ciągu ubiegłego roku o 1,8 tys. nowych podmiotów i jest ich już prawie 31 tys. W całym 2018 r. zarejestrowanych zostało 6 863 sklepów, a wykreślono 5 062.

