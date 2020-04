Zakaz wstępu do lasów. RPO: zbędny i zbyt daleko idący

Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich apeluje do ministra środowiska o uchylenie zakazu wstępu do lasu. Jak wskazuje RPO, obostrzenie nie ma żadnej podstawy prawnej, a w świetle innych przyjętych rozwiązań w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii, zakaz wstępu do lasu jest zbędny i zbyt daleko idący.