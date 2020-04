Sejm zagłosował ws. tarczy antykryzysowej 1.1. Będą dalsze prace

Ma to być wstępna aktualizacja tarczy antykryzysowej do wersji 1.1. Najbardziej oczekiwana przez firmy i pracowników wersja 2.0 pojawi się najpewniej po świętach.

Co nowego dla firm?

Co znalazło się w projekcie? Ze zwolnienia ze składek na ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający do 49 pracowników, a nie tylko do 9, jak było to dotychczas. - Wsłuchaliśmy się w głos tych firm - powiedziała minister Emilewicz podczas konferencji.