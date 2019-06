Zakłady Mięsne Henryk Kania bez środków. Bank Handlowy wypowiedział umowę kredytową

Jak pisaliśmy w czwartek, Zakłady Mięsne Henryk Kania mają 833,2 mln zł długu, złożyły wniosek o przyśpieszone postępowanie układowe.

Kania to główny dostawca wędlin do Biedronki i największa sieć sklepów w Polsce jest głównym odbiorcą produkcji. Przez lata ZM Kania liczyły zyski, aż do pierwszego kwartału 2019.