Zakupy Polaków. W lockdownie wybieraliśmy małe sklepiki, ale to było chwilowe zauroczenie

Weźmy jako przykład handel. Jeszcze kilka miesięcy temu pisaliśmy, że małe osiedlowe sklepiki najbardziej skorzystały na lockdownie , bo klienci unikali robienia zakupów w dyskontach i supermarketach. Minęło kilka miesięcy i wszystko zaczęło wracać do normy. Klienci wrócili do większych sklepów, a do małych zaglądają, gdy zabraknie im przysłowiowego cukru.

Przeciwko małym sklepom obróciło się to, co poniekąd było ich atutem w marcu i kwietniu: bezpieczeństwo zakupów. O ile jednak na początku pandemii bezpieczeństwo rozumieliśmy jako szybkie zakupy w niezatłoczonym sklepie, to obecnie postrzegamy je jako możliwie najrzadziej robione zakupy. Zatem: pójść raz i kupić co trzeba na kilka najbliższych dni.