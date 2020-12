Zamek w Stobnicy. Awantury nie szkodzą budowie, mieszkańcy "nie mogą się doczekać" jej końca

Zamek coraz bardziej "średniowieczny"

Przyszłość wojewody stoi pod znakiem zapytania. A co z przyszłością samej inwestycji? Pojechaliśmy do Stobnicy. Mimo niskiej temperatury prace cały czas trwają. Choć budowa jest ogrodzona szczelnym płotem z drutem kolczastym, można usłyszeć rozmowy robotników. Działa też wielki żuraw. Cała konstrukcja zamku jest już gotowa, teraz trwa układanie elewacji - ta ma sprawić, że zamek zyska "średniowieczny" wygląd.

"Nie ma szans"

Gdy zbliżamy się do wejścia, nie reaguje. Staje się to dopiero, gdy podchodzimy do szlabanu. Wtedy mówi, że "nie ma szans na wejście". I daje do zrozumienia, że nie da się namówić nawet na krótką rozmowę.