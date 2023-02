Zamiast rosyjskiego gazu mamy amerykański. Energetyczne rozmowy z Bidenem w Polsce

Prezydent USA Joe Biden będzie w Polsce do 22 lutego. W tym czasie spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą, odbędzie spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Białego Domu tematem spotkania z prezydentem RP będzie współpraca dwustronna.

Amerykański gaz zamiast rosyjskiego

Obok współpracy militarnej, Polska i USA współpracują m.in. w obszarze energii. Grupa Orlen kupuje w USA skroplony gaz LNG, zarówno na rynku spot, jak i na mocy wieloletnich kontraktów. Wolumen amerykańskiego gazu dla Grupy Orlen będzie w kolejnych latach coraz większy. W 2022 r. - ze względu na zatrzymanie dostaw gazu rosyjskiego gazociągami - Stany Zjednoczone stały się największym pojedynczym dostawcą LNG do Unii Europejskiej, import wahał się od ponad 4 do 6 mld m sześc. miesięcznie, co stanowiło około połowy całkowitego wolumenu unijnego importu.