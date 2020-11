Zasypywanie dołka. Konsumenci "wyciągają" polską gospodarkę. Nowe dane o PKB

Do poprawy sytuacji przyczyniła się przede wszystkim konsumpcja gospodarstw domowych, która po załamaniu wiosną wzrosła w trzecim kwartale o 0,4 proc. rok do roku, a także konsumpcja publiczna (wzrost o 3,4 proc. rok do roku) i odbicie eksportu (wzrost o 2,0 proc. rok do roku).