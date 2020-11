PKB w trzecim kwartale. Wynik lepszy, niż wstępnie szacowano

W okresie od lipca do września polska gospodarka skurczyła się o 1,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu, podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS). To nieco mniej niż wynikało ze wstępnego szacunku z połowy listopada, który zakładał spadek PKB o 1,6 proc. rok do roku.