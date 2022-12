Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej to pewna przerwa w jej prowadzeniu. To uprawnienie przysługujące przedsiębiorcom, którzy mają firmę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Trzeba podkreślić, że możliwe jest zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli takiej, w której nie zatrudniasz pracowników.

Z czym się wiąże zawieszenie działalności gospodarczej?

Składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, możesz zafundować sobie przerwę w prowadzeniu firmy, co wiąże się z pewnymi korzyściami: brakiem obowiązku opłacania składek na ZUS,

brakiem konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego zawieszenie działalności gospodarczej i ZUS mają ze sobą wiele wspólnego. Właściciel firmy nie musi składać też deklaracji ZUS w okresie zawieszenia. Ponadto nie płaci zaliczek podatkowych. Nie składa także deklaracji JPK_V7.

Licz się jednak z tym, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie możesz prowadzić działalności ani osiągać z jej tytułu bieżących przychodów. Po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne stracisz prawo do świadczeń zdrowotnych. Dlatego nawet w czasie zawieszenia działalności możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny.

Okres, w którym Twoja działalność pozostanie zawieszona, nie będzie liczony do lat pracy uprawniających Cię do otrzymania emerytury.

Zawieszenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony – jak to zrobić?

Nie musisz mieć jednego, konkretnego powodu do tego, by zawiesić działalność gospodarczą. Wystarczy, że np. masz przejściowe problemy z prowadzeniem firmy czy sezonowo uzyskujesz dochody bądź chcesz się sprawdzić w roli etatowego pracownika. To tylko jedne z wielu powodów, dla których możesz zawiesić działalność gospodarczą.

Masz możliwość zawieszenia działalności dowolną liczbę razy i na dowolnie długi okres – w tym również na czas nieokreślony, ale nie może być on krótszy niż 30 dni. Wyjątkiem są przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, ponieważ zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców okres zawieszenia ich działalności nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Jak zawiesić działalność? Przede wszystkim musisz przygotować wniosek. Wykorzystaj z formularz CEIDG-1. Jak wypełnić wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej? Nie jest to trudnym zadaniem. Trzeba złożyć wniosek o wpis o zawieszeniu działalności gospodarczej – jest to jednocześnie wniosek o wpis do ewidencji. Żeby odnosił się do zawieszenia, należy oznaczyć rubrykę 01.3. Jeśli osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, musi wypełnić druk CEIDG-SG.

Istnieje kilka sposobów, by złożyć do CEIDG wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej – online, osobiście w urzędzie gminy albo listownie, choć wówczas trzeba notarialne poświadczyć podpis i dokument z poświadczeniem dołączyć do wniosku. Czwartą propozycją jest złożenie go przez pełnomocnika, ale konieczne jest przy tym poniesienie kosztu w wysokości 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa, chyba że w roli tej występuje osoba z najbliższej rodziny.

Po przyjęciu przez CEIDG prawidłowo wypełnionego wniosku organ ewidencyjny wyda jego kopię, potwierdzoną datą z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. W ciągu 3 kolejnych dni od dokonania wpisu o zawieszeniu urząd gminy obowiązkowo przesyła dane umieszczone we wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS-u lub KRUS-u.

