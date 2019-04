Zbadali, kto zarabia na owocach w marketach. Producenci najmniej

- W trakcie codziennych zakupów wiele osób zastanawia się, od czego zależy cena owoców i warzyw, którą widzą na półce. Postanowiliśmy sprawdzić, kto najwięcej zarabia na tych produktach. Wyniki w dużej mierze potwierdzają to, o czym od dawna mówią rolnicy: że ich zarobek jest niewielki w porównaniu do ostatecznej ceny. W niektórych przypadkach było to zaledwie kilkanaście procent - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.