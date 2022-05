Zełenski naciska na maruderów. "Szósty pakiet sankcji UE potrzebny"

Prezydent Wołodymyr Zełenski przemawiał do słowackich parlamentarzystów. Podkreślał, że przyjęcie przez Unię Europejską szóstego pakietu sankcji przeciw Rosji jest potrzebne . UE ma w jego ramach wprowadzić embargo na rosyjską ropę. Na razie kraje członkowskie nie doszły tu do porozumienia.

Bruksela chce całkowitego zakazu importu rosyjskiej ropy

Z tym że Węgry i Słowacja mają dostać "dyspensę". Będą mogły nadal kupować rosyjską ropę z rurociągów do końca 2024 roku, a Czechy - do czerwca 2024 roku, pod warunkiem, że wcześniej nie dostaną ropy rurociągiem z południa Europy.

Zełenski: nie brnijcie w uzależnienie od gazu z Rosji

Zełenski, przemawiając do Słowaków, wyraził zrozumienie dla faktu, że Słowacja nie może natychmiast wstrzymać dostaw rosyjskiej ropy i gazu. - Rozumiem, że jest to dla was trudne - powiedział słowackim posłom. Przekonywał jednak, że wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji jest konieczne, wskazując, że Rosja od dawna próbuje uzależnić Ukrainę od rosyjskiego gazu. Przypomniał o drodze do uzależniania Ukrainy od dostaw rosyjskiego gazu i późniejszą tak zwaną wojnę gazową. Wskazywał na uzależnianie umów o stacjonowaniu Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu od ulg związanych z gazem. Skończyło się to okupacją Krymu - mówił. "Chcielibyśmy, aby nasi europejscy przyjaciele nie brnęli w uzależnienie od rosyjskiego gazu" - mówił Zełenski.