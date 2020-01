niemcy Mateusz Madejski 33 minuty temu

"Złodzieje samochodów" odeszli do przeszłości. "Teraz Polska kojarzy się Niemcom z chirurgią plastyczną i oknami"

"Jedź do Polski, twój samochód już tam jest" - to hasło zrobiło furorę w Niemczech kilkanaście lat temu. Jednak ekspert przekonuje, że podobne stereotypy odchodzą już do przeszłości. Na przykład dzięki Polakom, którzy instalują w Niemczech okna. Ale też dzięki polskim chirurgom plastycznym.

Podziel się Dodaj komentarz