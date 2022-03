Zmiana standardu nadawania. TVP ze zgodą na późniejsze wprowadzenie zmian

emeryt 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

To co wyprawiają z TVP to już całkowita propaganda. Jak w PRLu. 19 marca powstała ,,Koalicja Ponad Podziałami”. Na razie składa się z 12 partii i organizacji. Przyjęliśmy wspólny program i deklarację organizacyjną pozwalającą na budowę struktur Okręgów Wyborczych w całej Polsce. Główne zadanie to dać szansę 53 % wyborców którzy nie chcą już po 32 latach głosować na partie pookrągłostołowe. Zachęcamy inne organizacje mające w swoim programie dobro Polski i Polaków do zgłaszania się poprzez stronę AZER. Wojciech Kornowski lider Akcji Zjednoczonych Emerytów Rencistów (AZER)