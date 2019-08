Zmiany w Tesco i zwolnienia. "Pracownicy się boją"

- Ludzie są zaniepokojeni. Po prostu boją się o swoje miejsca pracy. Najczęściej odbieramy telefony od pracowników hipermarketów, bo to one będą zamykane, sprzedawane lub będą restrukturyzowane. W supermarketach załogi i struktury są takie, jak pracodawca przewiduje - mówi w rozmowie z money.pl szefowa NSZZ "Solidarność" w Tesco Polska Elżbieta Jakubowska.

Telefony właśnie z hipermarketów nie dziwią - w końcu Tesco Polska zamierza skupić się na "mniejszych formatach". To oznacza likwidację niektórych działów - najczęściej z artykułami przemysłowymi, bo ich oferta w preferowanym przez sieć formacie CHM (kompaktowych hipermarketów) jest niewielka. Jak się dowiadujemy, sieć zamierza zlikwidować również większość punktów restauracyjnych "Tesco Bistro". To o tyle zrozumiałe, że na handlu świeżą żywnością można najłatwiej zanotować stratę.

Tesco Polska zdążyło już poinformować związkowców z "Solidarności", że zmiany w sieci pociągną za sobą zwolnienia grupowe do 2154 osób. Będzie to kolejna redukcja zatrudnienia - 31 lipca skończyła się bowiem poprzednia fala zwolnień grupowych - objęto nią około 1300 osób . Informacja o kolejnej pojawiła się dzień później.

Co istotne, 2154 to maksymalna liczba osób do zwolnienia. Jak zapewnia nas Elżbieta Jakubowska, związkowcy będą walczyć o zachowanie jak największej liczby miejsc pracy. Także biuro prasowe Tesco Polska podkreśla, że będzie "dążyć do minimalizowania tej liczby" w trakcie konsultacji ze związkowcami.