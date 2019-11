Zniesienie limitu 30-krotności. Senat przeszkodzi Sejmowi

Nadchodzi pierwsze starcie Sejmu w rządowych rękach z opozycyjnym Senatem. O ile projekt autorstwa posłów PiS dotyczący zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS w ogóle z Sejmu wyjdzie, bo jest na tyle kontrowersyjny, że nie ma co do niego zgody nawet wśród Zjednoczonej Prawicy, przeciw jest Porozumienie Jarosława Gowina.

Zapowiedział w ten sposób, że - jeśli ustawa jednak trafi do Senatu - to Izba Wyższa będzie nad nią długo pracowała, by w końcu zwrócić projekt do Sejmu. Ten jednak bezwzględną większością głosów będzie mógł przegłosować ustawę, mimo sprzeciwy Senatu, jednak może się okazać, że jest już za późno, by projekt wprowadzić w życie.