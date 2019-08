Żołnierze USA w Polsce. FAS: Trump blefuje grożąc przeniesieniem wojsk z Niemiec

"Donald Trump zagroził, że przeniesie amerykańską infrastrukturę wojskową z Niemiec do Polski, jeżeli Niemcy nie zrobią tego, czego się domaga: nie dadzą więcej pieniędzy na wojsko. To nie jest zaskoczeniem, gdyż ulubionym zajęciem Trumpa jest straszenie cykorów" - pisze Konrad Schuller w komentarzu opublikowanym w niedzielę we "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".