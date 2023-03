ZUS przypomina: to już ostatnie godziny na skorzystanie z tego świadczenia

Szefowa ZUS przypomina, że bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce tylko do końca marca 2023 r.

500 tys. bonów jeszcze nieaktywnych

Z danych ZUS wynika, że w całej Polsce nadal nie zostało aktywowanych ok. 500 tys. bonów , a aktywnych bonów jest ok. 3,7 mln.

Bon turystyczny. Komu przysługuje świadczenie

Co do zasady bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 r. Chodzi o rodziców dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka.