Wzór nowego dowodu osobistego już we wrześniu. Ministerstwo Cyfryzacji ma harmonogram zmian

We wrześniu poznamy wzór nowego dowodu osobistego - ujawnił w rozmowie z money.pl minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zapewnił, że zrobi wszystko, by dokument zaczął być wydawany w marcu 2019 roku. Testy dowodu odbędą się już w listopadzie.

- Nie mamy wyjścia. Musimy do 31 marca 2019 załatwić sprawę e-dowodu - mówi money.pl minister. Nowy dowód to sprawa, która ciągnie się już dekadę. I żaden z rządów nie potrafił sobie z nim poradzić. Ponieważ jednak dofinansowała projekt Unia Europejska, to Polska ma jeszcze tylko niecały rok, by sprawę zamknąć. W przeciwnym wypadku warte ponad 100 mln zł dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

Zagórski powiedział, że powstał już harmonogram wdrażania e-dowodów. Zakłada on, że we wrześniu zaprezentowany zostanie wzór nowego dokumentu. Chwilę później pracę zacząć mają maszyny drukarskie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. W listopadzie rozpoczną się natomiast testy już w urzędach.

- Samo wydanie dowodu to jest czynność, która się musi wydarzyć. Później mamy cały proces przystosowania urzędów. One muszą mieć odpowiednie czytniki, urządzenia do wydawania dowodów. Ta operacja będzie bardziej skomplikowana - mówi money.pl Marek Zagórski.

Zagwarantował, że nie będzie sytuacji w której dowody byłyby wydawane, ale urzędy nie byłyby do tego przystosowane. Minister tłumaczył jednak, że ponieważ dowody będą wydawane stopniowo przez 10 lat wraz z kończeniem się ważności dotychczasowych dokumentów, dlatego trzeba też wszystkim Polakom wydać Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak dodał, poza KUZ Polacy będą mogli korzystać ze specjalnej aplikacji oraz już stopniowo wydawanych e-dowodów.

- Według szacunków NFZ oszczędności z wdrożenia tych wszystkich systemów identyfikacji to rocznie nawet ponad miliard złotych. Wydatek 0,5 mld zł (na KUZ- przyp. red.) to i tak dobry biznes - tłumaczył Zagórski.

