100 mld zł rocznie na same odsetki. Takie skutki przynosi zadłużanie państwa

gosc przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

tłumaczcie tym młodym debilom co to zagłosowali za darmową pizze i odmrozili se uszy że tusk juz niszczył usilnie polską gospodarkę 8 lat .Gnębił LOT generujac sztucznie straty i publicznie go dofinansowywał by wytworzyc nieopłacalnosc .Jakim trza byc degeneratem by tak robic skoro w pół roku od przejecia rzadów przez PIS,LOT zaczął zarabiac zamówił całą serie nowych samolotów i lata nimi juz po całym swiecie .Chcial sprzedac LOTOS,ORLEN, KGHM .Nawet w sprawie amber gold miał świadomosc że tysiace ludzi traci miliony w piramidzie "my z ojcem obaj wiedzielismy ze to lipa .Prywatyzja "polskich nagran"PKL"CO MU TO KUWA PRZESZKADZAŁO ?Nie przeszkadzało wam ze z budzetem całe osiem lata jechał po bandzie i na nic nie było ?Ze unikając trybunału stanu za przekroczenie limitu zapisanego w konst. zajumał żywą gotówke z OFE by zapisac ją na wirtualnych kontach zus .Dlaczeg kłuje go w oczy przekop mierzeji (sam w kampani że to potrzebny projekt)Tunel w swinoujsciu .Regulacja odry (plan w brukseli przewiduje regulacjie ale z czech do niemiec i dopiero pod szczecinem do odry ).Brytyjczycy o CPK: Największe przedsięwzięcie w europejskiej historii!!!!!!! Naprawde myslicie ze JARO się przejezyczył nazywając go szpiegiem .Poczytajcie sobie ksiazke "niebezpieczne zwiazki "Sumlinskiego .Na ktorego polowano .Tusk do tej pory nie zrobił sprawy i nie odniósł się do zarzutów w tej ksiazce .Miejcie tą swiadomosc ze tusk brał udział najwiekszy w dzieleniu POLAKÓW mącac na scenie politycznej od młodych lata bedac juz prawdopodobnie na sznurku niemieckich służb .Dlaczego odsunoł od polityki ludzi madrych ,myslących o polsce jak PŁAŻYNSKI,OLECHOWSKI czy ROKITA ..Ale wielu młodych durnych bedzie np Rokite kojarzyc z krzykami w samolocie a nie ze marzył sie chłopu tzw POPIS by raz na zawsze odsunąc lewactwo nie rozliczone za PRLowskie zbrodnie od władzy TUSK TO CAŁE ZŁO DLA POLSKI .Podpisze w dwa lata wszysto co bedzie pasowało brukseli(niemcom)i zwieje przed odpowiedzialnoscia do brukseli .Mogę się ałozyc ze tak zrobi .Namasi głupka na premiera kamysza (kiedys kopacz(a ten za splędor bedzie taką pacynką .Mysle żew ten sposób mysli znczna czesc rozsadnych Polaków .Dlatego juz lewactwo mysli o dopuszczeniu do wyborów 16 latków może nie za redbóle choc wykaża ze to pomysł jeszcze PISu ale za pigułke sprzedadza POLSKĘ