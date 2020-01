Analiza poranna - Chwiejny sentyment

Zwołane w dniu wczorajszym nadzwyczajne spotkanie Światowej Organizacji Zdrowia i pozytywna ocena działań podejmowanych przez chińskie władze przyczyniły się do poprawy nastrojów rynkowych. Kontrakt terminowy na S&P500 wyszedł w kierunku 3300 pkt., a kurs USDJPY znalazł się powyżej 109. WHO podkreśliła jednak, że epidemia koronawirusa stanowi międzynarodowe zagrożenie. Jego skutków w dalszym ciągu nie można przewidzieć, bowiem ciągle wzrasta liczna osób zakażonych oraz zgonów. Dopóki to ryzyko się nie dematerializuje szybki powrót indeksów giełdowych na szczyt - mimo lepszych od oczekiwań wyników amerykańskich spółek - nie wydaje się prawdopodobny. W dalszym ciągu wzrostowe sesje mogą się więc przeplatać ze spadkowymi, a indeksy mogą pozostawać w trendzie bocznym.

Po posiedzeniu Fed i wczorajszych danych które wskazały na spadek inflacji PCE w USA w IV kwartale zaledwie do 1.3% r/r eurodolar pozostaje powyżej 1.10 i wyraźnie widać, że momentum spadkowe na tej parze walutowej wyhamowało. Z drugiej strony USD, zaliczany do bezpiecznych przystani, nie może przesadnie stracić w sytuacji gdy niepewność utrzymuje się na podwyższonym poziomie. W dniu dzisiejszym poznamy wstępne dane o PKB strefy euro z IV kw., które będą determinowały zachowanie głównej pary walutowej. Wielka Brytania wychodzi z Unii, a kurs funta zyskuje na wartości od wczorajszego posiedzenia Banku Anglii, które nie okazało się tak gołębie jak oczekiwała tego część uczestników rynku. Głosowanie BoE zakończyło się wynikiem 7 do 2 za utrzymaniem kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie. Oznacza to tym samym, że grono gołębio nastawionych przedstawicieli nie powiększa się. BoE oficjalnie zakomunikował, że nie zamierza w najbliższym czasie podnosić stóp procentowych, ale mimo pogorszenia prognoz wzrostu

gospodarczego i inflacji nie planuje też w najbliższym czasie obniżek, co przy oczekiwaniach na cięcia wspiera notowania GBP. Na rynku surowcowym WTI pozostaje pod presją i osuwa się poniżej 53 USD w związku z obawami o popyt. Zawieszane są bowiem kolejne połączenia lotnicze z Chinami. Niewiadoma jest również skala spowolnienia światowej gospodarki w IV kw. na skutek koronowirusa, a i bez tego wydobycie przewyższa popyt. Niepewność w połączeniu z gołębimi komunikatami płynącymi ze strony bankierów centralnych wspiera natomiast notowania złota. W kalendarium uwagę należy dziś zwrócić jeszcze na indeks Chicago PMI, który odzwierciedla koniunkturę w największym okręgu przemysłowym USA.