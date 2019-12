Analiza poranna - Dolar w defensywie

Podczas piątkowej sesji bez większych przyczyn eurodolar podążał w kierunku 1.12, a dziś notowania znalazły się na najwyższym poziomie od połowy sierpnia. Mimo utrzymujących się na rynku dobrych nastrojów związanych z oczekiwaniem na amerykańsko-chińskie pojednanie handlowe na początku 2020 roku, kurs USDJPY spada w kierunku 109. Straty odrabia również szterling, który w parze z USD wychodzi powyżej 1.31. Trudno obecnym optymizmem rynkowym argumentować wyprzedaż dolara, bowiem wygląda on zdecydowanie gorzej od innych bezpiecznych przystani. Widać, że z końcem roku uczestnicy rynku pozbywają się amerykańskiej waluty, co napędza również wzrosty na rynku złota, które dotarło już do poziomu 1514 USD za uncję. Większe zmiany rynkowe podczas nieobecności dużej części inwestorów i małej płynności na rynku często bywają złudne, zatem na ocenę faktycznej kondycji dolara trzeba poczekać do początku 2020 r.