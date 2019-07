Analiza poranna - Luzowanie już w lipcu?

Na sympozjum bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze organizowanym przez EBC w czerwcu Mario Draghi oznajmił, że dalsze luzowanie polityki monetarnej będzie konieczne jeśli odbicie gospodarcze się nie zmaterializuje. Prognozy co do poprawy koniunktury się nie sprawdzają, a aktywność ulega dalszemu pogorszeniu, co obrazują wczorajsze dane PMI z Eurolandu. Powinno to zatem gwarantować złagodzenie warunków monetarnych. Pytanie tylko czy Rada Prezesów zdecyduje się na taki krok już w lipcu, czy poczeka na to do września kiedy publikowane będą najnowsze prognozy. Zdana wobec tego na rynku są podzielone niemal po równo. Czynnikiem niepewności jest jeszcze zestaw narzędzi jakich EBC użyje do pobudzenia gospodarki. Czy będzie to tylko cięcie stóp czy również uruchomienie nowego programu luzowania ilościowego? Pytania rodzi też wielkość pakietu. Z historycznego punktu widzenia Mario Draghi częściej jednak zaskakiwał po bardziej gołębiej stronie, czyli ryzyka dla notowań wspólnej waluty związane z dzisiejszym

posiedzeniem są raczej asymetryczne w dół. Uważamy, że EBC zdecyduje się dziś obniżyć stopy procentowe i zapowie wprowadzenie w kolejnych miesiącach programu luzowania ilościowego. Taki rozwój wydarzeń zapewne przełoży się na wyrysowanie nowych tegorocznych minimów na rynku EURUSD poniżej 1.11. Taka decyzja będzie z pewnością odbierana przez rynek akcyjny i w przypadku głównego indeksu niemieckiej giełdy może otworzyć drogę w kierunku 13000 pkt. mimo fatalnych w dniu wczorajszym danych z niemieckiego przemysłu i spadku wskaźnika PMI do zaledwie 43.1 pkt., czyli najniższego poziomu od 84 miesięcy. Dziś jeszcze poznamy wskazania instytutu Ifo, który postrzegany jest za najlepsze źródło informacji nt. koniunktury w Niemczech i nie wykluczone, że silny spadek już w tym przypadku przełoży się już na wyrysowanie nowych minimów na rynku EURUSD.