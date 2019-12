Analiza poranna - Na rynkach pojawia się już świąteczny marazm

Widać to szczególnie po kondycji amerykańskich indeksów giełdowych. S&P 500 odnotował rekordowo wysoki poziom w trakcie szóstej z rzędu sesji. Taka seria ostatni raz miała miejsce na początku 2018 roku. Nasdaq ma z kolei za sobą już siódmy z rzędu wzrostowy dzień handlu. Dobrze prezentuje się również przemysłowy Dow Jones i wczoraj wszystkie trzy amerykańskie indeksy zakończyły sesję na rekordowo wysokich poziomach. Nieco słabiej sytuacja wygląda na rynkach azjatyckich, które w większości odnotowują lekkie straty. Płasko dzień rozpoczyna się natomiast na rynkach europejskich. W górę nadal zmierzają ceny ropy. Jeżeli kierunek ten utrzyma się w pozostałej części dnia, wartość tego surowca odnotuje trzeci z rzędu wzrostowy tydzień. Wycena baryłki gatunku WTI przekracza już 61$ i jeżeli dzisiejszy dzień przyniesie kontynuację wzrostów, będzie to impuls do dalszych zakupów dokonywanych przez uczestników rynku. Płasko kształtuje się wartość złota, natomiast spadki odnotowują ceny produktów rolnych.

Ograniczona zmienność widoczna jest przede wszystkim w przypadku głównych par walutowych. Najciekawiej w ostatnim czasie prezentuje się sytuacja brytyjskiego funta. Ten tydzień przyniósł silną deprecjację GBP, która może być największą w stosunku do dolara od ponad dwóch lat. Jest to wynikiem przede wszystkim zapowiedzi Borisa Johnsona odnośnie sztywnego ustalenia terminu zakończenia okresu przejściowego Brexitu. Ciężarem dla funta jest także obniżenie prognoz makroekonomicznych dla brytyjskiej gospodarki przez Bank Anglii. Już dzisiaj poznać mamy oficjalne informacje odnośnie tego, kto stanie na czele tej instytucji w kolejnej kadencji. Według Financial Times następcą Marka Carneya ma zostać Andrew Bailey. Także na dzisiaj zaplanowane zostało pierwsze głosowanie nad ustawą w sprawie Brexitu. To według doniesień medialnych ma być jedynie formalnością przy zaskakująco szerokim poparciu. Już o godzinie 10:30 na wartość funta mogą wpłynąć dane dotyczące dynamiki wzrostu brytyjskiej gospodarki. Później, o

godzinie 13:00 poznamy także zawartość kwartalnego biuletynu Banku Anglii. Popołudniu warto także zwrócić uwagę na odczyty zza oceanu. O 14:30 poznamy bowiem dane o PKB ze Stanów Zjednoczonych, a także o sprzedaży detalicznej z Kanady. Na godzinę 16:00 zaplanowana została publikacja zmiany dochodów i wydatków Amerykanów, oraz indeksu Uniwersytetu Michigan.