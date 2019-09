Analiza poranna - Nadzieje na porozumienie przykrywają oznaki spowolnienia

Choć wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła poprawę nastrojów wobec bardziej ryzykownych aktywów po fatalnych danych PMI jakie poznaliśmy z niemieckiej gospodarki, to jednak obawy o poziom koniunktury w globalnej gospodarce utrzymują się. Inwestorzy za oceanem ucieszyli się jednak z wrześniowego wskaźnika PMI dla amerykańskiego przemysłu, który nieznacznie odbił dając dowód odporności amerykańskiej gospodarki na spowolnienie światowej koniunktury. Dodatkowo uczestnicy rynku dobrze odebrali zapowiedź zwiększenia zakupów soi z USA przez Chiny, co wspiera scenariusz częściowego porozumienia pomiędzy stronami na początku października. Dzisiejszego poranka kolejnym testem będzie odczyt instytutu Ifo, który uważany jest za najlepsze źródło informacji nt. sytuacji w Niemczech. Jeśli dzisiejsze dane potwierdziłyby wczorajszy wydźwięk PMI, giełdy mogłyby powrócić do spadków, a główny indeks niemieckiego parkietu podjąć próbę przetestowania wczorajszych minimów.