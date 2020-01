Analiza poranna - Raport z rynku pracy może dać jeszcze więcej paliwa do wzrostów

Deeskalacja irańsko-amerykańskiego konfliktu i brak z którejkolwiek ze stron woli do konfrontacji zbrojnej dał indeksom możliwość wyjścia na nowe szczyty. Sprzyja temu oczywiście również szeroko oczekiwane przez rynek, planowane na początku przyszłego tygodnia, częściowe amerykańsko-chińskie porozumienie handlowe. Ono jest już praktycznie przesądzone i przez wycofanie się z części wprowadzonych w 2019 roku ceł będzie skutkowało poprawą perspektyw gospodarczych, co przemawia na korzyść bardziej ryzykownych aktywów. Kolejne doniesienia w tej kwestii powinny więc sprzyjać kontynuacji wzrostów. Donald Trump powiedział wczoraj, że po podpisaniu pierwszej fazy porozumienia rozpoczną się dalsze rozmowy dotyczące drugiej części i mogą one zostać sfinalizowane dopiero po wyborach prezydenckich. Ich harmonogram zatem zostaje bardzo rozłożony w czasie, co nie sugeruje aby w najbliższym okresie atmosfera rozmów mogła się stać bardziej napięta.

Obok finalizujących się negocjacji handlowych uczestnicy rynku bardziej skupiają się na danych makroekonomicznych. Poznamy dziś ilość nowych miejsc pracy wytworzonych w amerykańskim sektorze pozarolniczym w grudniu. Wyobraźnie inwestorów mogły rozbudzić wczorajsze dane ADP, które wskazały na wzrost aż o 202 tys. podczas gdy rynek oczekiwał 160 tys. Lepszy od prognoz odczyt powinien umacniać oczekiwania na poprawę aktywności. W bardzo optymistycznym tonie jeśli chodzi o kondycję amerykańskiej gospodarki wypowiadał się również wczoraj wiceszef Fed Clarida, co dało też wsparcie dolarowi, który mimo wyśmienitych nastrojów na rynkach finansowych pozostaje mocny, a notowania EURUSD stabilizują się w okolicy 1.11. Amerykańska waluta w ostatnich dniach utraciła ujemną korelację z bardziej ryzykownymi aktywami, a dane z rynku pracy mogą tylko to uwypuklić. Jeśliby okazały się lepsze od prognoz, a tempo kreacji nowych miejsc pracy byłoby zbliżone do 200 tys. powinno to nie tylko dodać paliwa inwestorom na Wall Street

ale i sprzyjać kontynuacji spadkom eurodolara w kierunku 1.10. Wzrosty na rynku akcyjnym w połączeniu z silnym USD dają szczególne dużo momentum wzrostowego notowaniom USDJPY, które dobijają już do grudniowych maksimów w okolicach 109.60. Lepszy od oczekiwań raport BLS powinien więc wspierać wybicie powyżej strefy oporu i sprzyjać kontynuacji wzrostów w kierunku ubiegłorocznych maksimów na 112. Równolegle z danymi z amerykańskiego rynku pracy zostaną opublikowane analogiczne odczyty z Kanady. Kolejne rozczarowanie może nasilić oczekiwania na obniżki stóp procentowych, co może sprzyjać kontynuacji wzrostów na USDCADa w kierunku 1.32.