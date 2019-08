Analiza poranna - RBNZ agresywnie tnie stopy procentowe

Obniżka sięgnęła 50 punktów bazowych wobec prognozowanych 25. Co ciekawe, żaden z ankietowanych przez agencję Bloomberg analityków nie spodziewał się tak głębokiego cięcia, a opublikowane w dniu wczorajszym lepsze od oczekiwań dane z nowozelandzkiego rynku pracy i spadek stopy bezrobocia w II kw. do 3.9% z 4.2% odnotowanych w pierwszych trzech miesiącach roku stawiał pod znakiem zapytania w ogóle konieczność luzowania polityki monetarnej. Mimo tego RBNZ zdecydował się na dostosowanie w większej skali, co sprowadziło notowania NZDUSD poniżej 0.64, czyli poziomów widzianych po raz ostatni w 2015 roku. NZD traci ok. 2%, a AUD blisko 1% bowiem dzisiejsza decyzja nowozelandzkich bankierów centralnych zwiększa szanse, że RBA podąży tą samą ścieżką podczas wrześniowego posiedzenia kontynuując cykl obniżek stóp procentowych. Obecnie para AUDUSD znajduje się na 10-letnich minimach na poziomie 0.67. Zarówno w Australii jak i Nowej Zelandii główna stopa procentowa wynosi 1%. Szef RBNZ po decyzji podkreślił, że nie ma

sensu utrzymywać stóp procentowych na wysokim poziomie w sytuacji gdy perspektywy globalnej gospodarki ulegają pogorszeniu. Dodał również, że bank centralny pracuje nad wprowadzeniem niekonwencjonalnych narzędzi i jest gotowy do dalszego rozluźniania warunków monetarnych. Polityka RBNZ w pełni wpisuje się trend globalnego luzowania mimo tego, że stopa bezrobocia znajduje się na 11-letnich mimach, wzrost płac przyspiesza, a polityka fiskalna jest ekspansywna.