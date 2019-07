Analiza poranna - Rosną oczekiwania przed szczytem G20

Ostanie spekulacje medialne chińskiej prasy wskazują, że USA i Chiny dużymi krokami zbliżają się do wznowienia rozmów, a sobotnie spotkanie pomiędzy Trumpem i Xi na szczycie G20 zostało potwierdzone, co wspiera sentyment rynkowy. Kontrakt terminowy na S&P 500 odbija od wczorajszych minimów w okolicy 2900 pkt. Powyżej 108 wracają także notowania USDJPY, co obrazuje spadek awersji do ryzyka również na rynku walutowym. Taki obrót spraw ma oddalić groźbę kolejnych ceł ze strony administracji amerykańskiego prezydenta. Sekretarz skarbu USA Mnuchin przypomniał wczoraj, że porozumienie jest już w 90% uzgodnienie, jednak termin jego podpisania pozostanie niepewny. Deeskalacja ryzyk handlowych powinna wspierać notowania indeksów giełdowych, co w połączeniu ze złagodzeniem retoryki przez Fed powinno umożliwić wyjście Wall Street na nowe szczyty i dobicie do 3000 pkt. w przypadku S&P 500. Nie należy jednak zapominać, że jeszcze w kwietniu Mnuchin wysyłał podobne sygnały jak wczoraj sugerując nawet wycofanie się z

części wprowadzonych już ceł, aby w ten sposób zrobić ukłon w kierunku chińskich decydentów i odzwierciedlić postęp w rozmowach. Zostało to jednak później mocno skrytykowane przez amerykańskiego prezydenta, a Trump nie zawahał się przed wprowadzeniem kolejnych taryf.