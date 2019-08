Analiza poranna - Trump znowu zmienia obraz rynku

Odbicie na Wall Street wydźwignęło S&P 500 na 1.5% plus, zwyżki w przypadku technologicznego Nasdaqa przekroczyły 2%. Początek środowej sesji nie przynosi jednak kontynuacji poprawy nastrojów, a to za sprawą kiepskich danych z Chin, które wskazują na kontynuację silnego spowolnienia drugiej największej gospodarki w wyniku prowadzonej wojny handlowej z USA. Dynamika sprzedaży detalicznej spadła do 7.6% r/r z 9.8% r/r i mediany prognoz na poziomie 8.6% r/r. W przypadku produkcji przemysłowej odczyt spadł do 4.8% r/r z 6.3% r/r odnotowanych w czerwcu i prognozowanych przez rynek 6.0% r/r. Jest to najsłabsze wskazanie od początku lat 90-tych, a dla sprzedaży detalicznej są to najniższe poziomy od 1999 roku. Dane te wskazują, że chińska gospodarka silnie spowalnia i druga połowa roku może być pod tym względem kiepska. Z drugiej strony widoczne w danych spore konsekwencje konfliktu handlowego powinny skłaniać stronę chińską do zawarcia porozumienia. Wczorajsze doniesienia wskazują, że rozmowy mają zostać wznowione

w perspektywie dwóch tygodni, co powinno sprzyjać poprawie nastrojów. Choć nie ma sygnałów potwierdzenia zbliżenia stanowisk, to jednak nadzieje na podpisanie nowej umowy handlowej jeszcze istnieją. Największym czynnikiem ryzyka dla rynków są obecnie dane wskazujące na kontynuację spowolnienia gospodarczego.