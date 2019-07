Analiza poranna - USD nie daje za wygraną

Coraz mniej czasu do lipcowego posiedzenia Fed, wobec którego czynnikiem niepewności jest tylko skala obniżki stóp procentowych, a dolar wspina się na kilkutygodniowe maksima sprowadzając notowania EURUSD poniżej 1.12. Kurs USDJPY wraca powyżej 108, a GBPUSD spada do 1.2450. W tym ostatnim przypadku zmienność w dniu dzisiejszym może zostać podbita przez wyłonienie nowego szefa Partii Konserwatywnej, którym najprawdopodobniej zostanie Boris Jonson. Ton pierwszych jego wypowiedzi może i stosunek do dalszego procesu negocjacji będzie kluczowy dla brytyjskiej waluty. W przypadku eurodolara natomiast sytuacja może się zdynamizować w środę, kiedy publikowane będą wstępne dane PMI i w czwartek, kiedy zaplanowana jest decyzja EBC ws. wysokości stóp procentowych. Jeśli wskaźniki koniunktury gospodarczej wskażą na dalsze pogorszenie aktywności, a Mario Draghi mocno uderzy w gołębie tony, tegoroczne minima na 1.11 mogą zostać nawet pogłębione. Szczególnie, że wygasają w ostatnich dniach oczekiwania na cięcie stóp

procentowych w USA o 50 punktów bazowych. Uwzględniając utrzymująca się w dalszym ciągu koniunkturę gospodarczą na wysokim poziomie nie można wykluczać scenariusza tzw. jastrzębiej obniżki stóp, czyli 25-punktowego cięcia bez wyraźnej sugestii dotyczącej konieczności dalszego obniżania stóp. Pytanie tylko jak do tego ustosunkowałby się Donald Trump, któremu wyraźnie nie odpowiada siła amerykańskiej waluty obniżająca konkurencyjność cenową amerykańskich eksporterów na arenie międzynarodowej. Jak na razie wywiera on presję na cięcie kosztu pieniądza przez Fed, niemniej jednak jeśli okaże się to niewystarczające do przeceny USD, może wzrosnąć prawdopodobieństwo interwencji amerykańskiej administracji na rynku walutowym.