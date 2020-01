Analiza poranna - Widmo zbrojnej konfrontacji oddala się

Amerykański prezydent raczej daleki był od dalszego eskalowania napięcia pomiędzy oboma państwami, co zostało odczytane jako oddalanie groźby rozniecenia konfliktu zbrojnego. Jedyną konsekwencją irańskiego odwetu mają być póki co dodatkowe sankcje wprowadzone na Teheran. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie całkowicie minęło. Ta pozostaje bowiem cały czas napięta.Przed kilkoma godzinami w pobliżu ambasady USA w Bagdadzie doszło bowiem do ataku rakietowego. W jego wyniku nikt nie został ranny i nie wiadomo kto stoi za jego przeprowadzeniem. Przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów USA Mark Milley wbrew wcześniejszym wypowiedziom Pentagonu stwierdził z kolei, że irański atak na amerykańskie bazy miał w zamierzeniu wywołać większe szkody i doprowadzić do ofiar śmiertelnych. Niemniej jednak na rynku dominują obecnie pozytywne nastroje. Ponad 2% wzrostami sesję zakończył japoński Nikkei, a podczas porannego handlu kontrakty terminowe na amerykański indeks S&P500 wyznaczają

nowe szczyty wszechczasów. Przy uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie główna uwaga inwestorów ma szanse ponownie przesunąć się w stronę negocjacji handlowych i bieżących danych makro. Według dzisiejszego oficjalnego komunikatu rządowego, chińska delegacja pod przewodnictwem wicepremiera Liu He ma w dniach 13-15 stycznia udać się do Stanów Zjednoczonych celem podpisania porozumienia, co potwierdza wcześniejsze doniesienia amerykańskiego prezydenta.