Asad szykował się do ucieczki latami? Tyle ton pieniędzy wysłał do Rosji

Według "Financial Times" reżim Baszara al-Assada przetransferował do Rosji około 200 milionów funtów w gotówce, w czasie gdy Syria była uzależniona od rosyjskiego wsparcia militarnego. Pieniądze trafiały do banków w Moskwie w czasie, gdy rodzina dyktatora inwestowała w tamtejsze nieruchomości.