Bitcoin i Ethereum notują znaczące spadki. Kurs BTC poniżej ważnej granicy

obniżamy cenę, aby kupić po taniości i sprzedać na wzgórku - to popularnie nazywa się spekulacja, tym samym są giełdy starego typu. Jak by tylko to wszystko zlikwidować, wróciła by normalność a miliarderzy musieli by pójść do normalnej pracy , na zmywaku chyba by dali radę 🤣🤣🤣🤣🤣