Budżet 2023 w Sejmie. Nowelizacja przegłosowana

kp_ 47 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

nie, no jak się ma maszynkę do drukowania kasy, to można obiecać lody na Saharze. a to, że tylko w przeciągu roku, odsetki(!) od długu wzrosły dwukrotnie, do poziomu 70 miliardów, to pikuś. z podatników się wyharacze. w zamian za michę ryżu. kp