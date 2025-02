Coraz bliżej granicznej linii. Nowe dane o polskiej gospodarce

Według najnowszego raportu S&P Global PMI w styczniu główny wskaźnik dla polskiego sektora przemysłowego wzrósł z 48,2 do 48,8 punktu. To wprawdzie 33. miesiąc z rzędu poniżej progu 50 punktów , ale tempo pogorszenia koniunktury wyraźnie wyhamowało. A wskaźnik jest coraz bliżej granicy wyznaczającej recesję od ożywienia. To kolejne pozytywne dane z gospodarki po tych dotyczących PKB.

Optymistyczne prognozy mimo wyzwań

Firmy oczekują ożywienia na rynkach Europy Zachodniej, co potwierdzają pozytywne dane flash PMI dla strefy euro ze stycznia. Umocnienie złotego w stosunku do euro może wprawdzie zahamować starania polskich firm zmierzające do zwiększenia eksportu do strefy euro, pomogło jednak utrzymać lepsze ceny importowe.