Emerytura. Polacy przechodzą na nią coraz później

Odsetek osób wstrzymujących się z przejściem na emeryturę wzrasta od 2018 r. Dla zobrazowania, jeszcze w 2015 r. aż 83 proc. osób uprawnionych do przejścia na emeryturę robiło to niezwłocznie, kiedy osiągnęło odpowiedni wiek. W 2017 r. wiek obniżono do 60 lat dla kobiet i 65 - dla mężczyzn. Wtedy z zwlekało jeszcze mniej osób, bo wniosek do ZUS wysłało aż 88 proc. z tych, którzy mogli przejść na emeryturę.