Fatalne prognozy dla spłacających kredyty. Oprocentowanie będzie wysokie

Do lipca główna stawka oprocentowania w NBP może wzrosnąć do 4 proc. - prognozują ekonomiści Pekao. Tak wysoko stopy procentowe nie były od początku 2013 roku. To oznacza, że osoby spłacające kredyty zapłacą dużo wyższe raty niż teraz. Jednym z efektów wysokiego oprocentowania w bankach będzie m.in. spowolnienie gospodarcze.