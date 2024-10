"Już dawno powinno być wprowadzone". Leszek Miller o euro w Polsce

Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty . Spośród krajów, które w 2004 r. dołączyły do Unii Europejskiej, euro przyjęły Cypr, Estonia, Malta, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia. Przy swoich dotychczasowych walutach zostały: Czech, Polska, Węgry.

O możliwości wprowadzenia w Polsce unijnej waluty mówił pod koniec sierpnia minister finansów Andrzej Domański. - Polska w tej chwili nie spełnia kryteriów wejścia do strefy euro. Zajmijmy się wzmocnieniem polskiej gospodarki, dzięki czemu będziemy spełniać kryteria konwergencji. W tej chwili jest to moim zdaniem temat zastępczy - mówił podczas Campusu Polska.

49 proc. Polaków uważa, że nasz kraj w ogóle nie powinien przyjmować euro - wynika z badania CBOS, przeprowadzonego w czerwcu. Co dziesiąty ankietowany chce, by stało się to za więcej niż 10 lat, a co piąty - w ciągu najbliższej dekady. Tylko 1 proc. wyborców PiS jest zdania, że w ciągu kolejnych trzech lat powinniśmy przyjąć euro.