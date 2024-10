Kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie "na dzień dobry". Tyle płacą w tych zawodach

Zobacz także: Grudzień w październiku. To już się dzieje. Wystarczy spojrzeć na półki

16 tys. zł brutto "na dzień dobry"

W dziedzinie informatyki i pokrewnych kierunków, absolwenci mogą liczyć na wyjątkowo atrakcyjne wynagrodzenia. Przykładowo, osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim mogą osiągnąć zarobki sięgające nawet 16 tys. zł brutto . Absolwenci tego kierunku na innych uczelniach również mają powody do zadowolenia, z przeciętnymi zarobkami w przedziale 9-12 tys. zł brutto.

Rosnące znaczenie ekologii i energii odnawialnej

Zawody przyszłości?

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, podkreśla, że branża IT się zmienia, bo coraz mocniej wchodzi do niej sztuczna inteligencja. - Co powoduje przetasowanie w poszukiwanych kompetencjach. Jednak samo znaczenie tego sektora się utrzymuje. Podobnie jak zapotrzebowanie na pracowników. Studenci, którzy decydują się na informatykę, automatykę czy big data mają też wiele możliwości rozwoju. Dodatkowo często mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie i dla pracodawców zarówno w Polsce, jak i za granicą".