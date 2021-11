Kurs euro przebił kolejną granicę. Tak źle nie było od 12 lat

TakaPrawda 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Co powoduje że złoty jest słaby.. Czysta manipulacja.. Gospodarka USA do pompowała ponad 3 biliony dolarów pustego pieniądza... Po prostu wydrukowali i dali obywatelom... Dolar powinien osłabnąć.. A on się wzmacnia.. Bo musi skoro ceny surowcwstele ale jako ów rosną ropa złoto czy nawet kawa... A Europa... Bank centralny wydrukował miliardy euro i dał.. bankom bo te miały problemy gdyż spora część nie spłacała swoich zobowiązań bnie tylko jako obywatele ale też całe państwa.. I euro też rośnie... Z jednej strony to dobrze bo sprzedając do nich mamy więcej.. Ale sam kurs nie wynika dziś realnie z niczego.. Bo nie ma ani koszyka ani odniesienia do złota czy do czegokolwiek.. Czysta spekulacja jak na bitcoinie i całej innej gamie pieniądza którego nie ma..