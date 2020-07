Kursy walut. Decyzja EBC może nie sprzyjać złotemu

Dolar w coraz większych tarapatach. W środę, podczas sesji europejskiej, wartość euro wzrosła do czteromiesięcznego maksimum w stosunku do dolara, co wspierało nastroje na krajowym rynku walutowym. Nominalnie przy notowaniach EUR/USD w okolicach 1,145 kurs euro chwilowo zszedł poniżej 4,466 po tym, jak jeszcze dzień wcześniej uderzał w 4,495.