Kursy walut. Nastroje się poprawiają, ale nie zmienia to układu sił na złotym

Za nami odczyt przemysłowego indeksu PMI dla Polski, który wyniósł 31,9 pkt, co jest najniższą wartością od ponad dwóch dekad. Ponadto jest to niższy odczyt niż analogiczne wskazania ze Strefy Euro. Przy tak wielkiej zmienności i niepewności trudno jednak wyciągać z tego faktu daleko idące wnioski. Bardzo prawdopodobnym jest za to, iż podtrzymuje to prognozy mocnego tąpnięcia produkcji przemysłowej za kwiecień (co również nie będzie stanowić zaskoczenia z uwagi na trwający lockdown).