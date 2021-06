Kursy walut. Naszej walucie dostało się mocno. Co dalej ze złotym?

Inwestorzy wyprzedają złotego, co sprawia, że polska waluta osłabia się – kurs wzrósł do 4,55 za euro.

Co takiego zrobił amerykański bank centralny, że dolar zaczął się umacniać? Z ostatniego komunikatu FOMC (organu odpowiedzialnego za politykę pieniężną) wynika, że w USA może dojść do dwóch podwyżek stóp o 25 pb do końca 2023 roku. To sprzyja amerykańskiej walucie.